На дачі в Сімферополі згоріли 4 людей
08:59, 10 лютого 2012Суспільство
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Порушення правил експлуатації пічного опалення?
О 21 год. 9 лютого в м. Сімферополь, на території дачного масиву Кам’янка, у приватному житловому будинку виникла пожежа.
Як повідомляє прес-служба МНС України, на місці пожежі виявлено тіла 4 осіб, які за попередніми даними загинули від отруєння продуктами горіння.
Пожежу ліквідовано підрозділами пожежно-рятувальної служби МНС. Попередня причина пожежі – порушення правил експлуатації пічного опалення.
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