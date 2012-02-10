На дачі в Сімферополі згоріли 4 людей

О 21 год. 9 лютого в м. Сімферополь, на території дачного масиву Кам’янка, у приватному житловому будинку виникла пожежа.

Як повідомляє прес-служба МНС України, на місці пожежі виявлено тіла 4 осіб, які за попередніми даними загинули від отруєння продуктами горіння.

Пожежу ліквідовано підрозділами пожежно-рятувальної служби МНС. Попередня причина пожежі – порушення правил експлуатації пічного опалення.