Канада відправляє до Тимошенко трьох лікарів

Міністр закордонних справ Канади Джон БЕРД заявляє, що цими вихідними в Україну прибудуть три канадські лікарі для участі у міжнародному медичному консиліумі для проведення незалежної оцінки стану здоров'я екс-прем'єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

«Канада дуже рада, що заходи нашого уряду проклали шлях для трьох канадських лікарів на участь у міжнародній медичній комісії, які створюються урядом України для оцінки стану здоров'я колишнього українського прем'єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО», - цитує Дж.БЕРДА офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас канадський міністр зазначив, що «все ще існують деякі невирішені питання доступу лікарів до екс-прем'єр-міністра України».

«Хоча це є позитивним, ми сподіваємося, що невирішені питання можуть бути вирішені оперативно, щоб дозволити лікарям доступ до ТИМОШЕНКО якомога швидше. Здоров'я пані ТИМОШЕНКО, діагностика та лікування має залишатися в центрі уваги всіх зацікавлених сторін», - наголосив Дж.БЕРД.

Він вкотре висловив стурбованість «політично упередженим характером судового розгляду справи Ю.ТИМОШЕНКО та інших колишніх посадовців», адже такий підхід підриває верховенство закону.

Водночас, як повідомляється на офіційному сайті зовнішньополітичного відомства Канади, лікарі, які прибудуть до Києва, попросили, щоб їхні прізвища не оприлюднювалися.

У свою чергу захисник екс-прем'єр-міністра Сергій ВЛАСЕНКО повідомив, що Міністерство охорони здоров'я України наполягає на паритетних засадах формування міжнародної медичної комісії для іноземних та українських лікарів.

«МОЗ наполягає на тому, щоб комісія складалася з 10 лікарів – з 5 іноземних і 5 українських, яких вони призначать. А чому їх повинно бути п’ять? Щоб урівноважити іноземних лікарів і потім сказати, що комісія розділилася навпіл?", - поцікавився він.

Захисник також додав, що Ю.ТИМОШЕНКО в чергове звернулася до керівництва Качанівської виправної колонії із заявою про відмову від допомоги лікарів, призначених Міністерством охорони здоров'я.