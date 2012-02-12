Дільничний міліціонер склав 8 фіктивних протоколів

До 4 років позбавлення волі за підробку адміністративних протоколів засуджено старшого дільничного інспектора Хмельницького райвідділу Управління МВС України у Хмельницькій області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, правоохоронець, зловживаючи службовим становищем, з метою створення штучних показників у роботі про виявлення порушень у сфері тютюнопаління і попередження пияцтва, склав 8 фіктивних протоколів про адміністративні правопорушення на чотирьох осіб. За результатами розгляду протоколів зазначених осіб було незаконно притягнуто до адмінвідповідальності.

Також інспектор застосував фізичне насильство до місцевого жителя за відмову підписати протокол про вчинення адміністративного правопорушення.