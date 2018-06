Померла Вітні Х'юстон

Американськаспівачка іактрисаВітніХ'юстонпомерлана 49-му роціжиттявСША,повідомляєвнічнанеділюAssociated Pressз посиланнямнапредставникаактрисиКрістенФостер(Kristen Foster).

Смерть у номері готелю Beverly Hilton в Лос-Анджелесі констатували лікарі швидкої допомоги, які прибули за викликом персоналу, після невдалих спроб реанімувати її. Про це повідомляє інтернет-портал TMZ, що спеціалізується на новинах про знаменитостей.



У травні 2010 рокуХ'юстонпроходилаамбулаторнийкурслікування відалкогольноїта наркотичноїзалежності,зауважуєРІА"Новости".



ВітніЕлізабетХ'юстон (Whitney Elizabeth Houston,народилася 9 серпня1963)- американськапоп,соуліритм-н-блюзоваспівачка, актриса,продюсер,фотомодель.



СтатусзіркизакріпивсязаХ'юстонпіслявиходув 1992році фільму«Охоронець» вякомувоназігралаоднуз головнихролейі виконалапісні.Балада«I Will Always Love You»(«Язавждибудулюбититебе»)з кінофільмусталасвітовимхітомі визнанимгімномкохання.

Згідно з КнигоюрекордівГіннесса, Х'юстонотрималанайбільшу кількістьмузичнихнагород("The Most Awarded Female Artist of All Time"):6 «Греммі»,15 «Billboard Music Awards»,21 «American Music Awards», 2 «Emmy», 8«Soul Train Awards», 12«NAACP Image Awards», «BET Lifetime Achievement Award»і багатоінших.



За версієюАмериканськоїасоціаціїзвукозаписувальнихкомпаній, Х'юстон- четвертавсписку найбільшкомерційноуспішнихвиконавціввСША,сертифікованийтиражзаписівякої становить55млн.одиницьуцій країні.



Журнал«Rolling Stone» включивХ'юстондосписку100великихвиконавців.