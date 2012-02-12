Білорусь спрямує літаки до найбільших українських міст

Україна та Білорусь обговорили можливість відкриття авіарейсів із Мінська до Харкова, Луганська, Донецька й Одеси.

Як повідомив УНІАН прес-секретар Посольства України в Білорусі Олексій ЄМЕЛЬЯНЕНКО, про це в п'ятницю йшлося на зустрічі посла України в Білорусі Віктора ТИХОНОВА і міністра транспорту та комунікацій Білорусі Івана ЩЕРБО, присвяченій питанням двостороннього співробітництва в транспортній сфері.

В.ТИХОНОВ позитивно сприйняв пропозицію І.ЩЕРБО про необхідність розширити географію польотів по Україні літаками білоруських авіакомпаній. Посол України висловив готовність разом із білоруською стороною розглянути можливість відкриття авіарейсів із Мінська в східному й південному напрямку - в українські міста Харків, Донецьк, Луганськ, Одеса.

І.ЩЕРБО також повідомив про наміри білоруської сторони активізувати використання внутрішніх водних артерій обох країн для транспортування вантажів. А також розповів про плани Білорусі інтенсифікувати використання Дніпро-Бузького каналу, зокрема, в туристичних цілях і для вантажних перевезень.