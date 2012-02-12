СБУ підозрює академіка НАН України в шпигунстві

Вчений стверджує, що дії СБУ були інспіровані його недоброзичливцями. За його словами, раніше йому доводилося відстоювати інститут у боротьбі з рейдерами, які також залучали на свою сторону силовиків.

Директор Інституту сорбції та проблем ендоекології (ІСПЕ) академік НАН України Володимир Стрєлко заявив, що СБУ підозрює його у витоку за кордон секретної інформації.

19 грудня, коли Стрєлко перебував у відрядженні в США, співробітники СБУ вилучили комп'ютер у його приймальні. Вчений стверджує, що дії СБУ були інспіровані його недоброзичливцями. За його словами, раніше йому доводилося відстоювати інститут у боротьбі з рейдерами, які також залучали на свою сторону силовиків.

Про це академік, який донині знаходиться в США, по телефону повідомив виданню ZN.UA.

За словами Стрєлка, під час візиту співробітників СБУ перебував у відпустці, до того ж далеко за межами Батьківщини, у США. Відпустці передувало службове відрядження на фірму MEL Chemicals, яка займається розробками і виробництвом сорбентів для екології та медицини, зокрема для фільтрів тонкого очищення питної води від миш’яку й фільтрів для «штучної нирки».

«Я, як завжди (під час відпустки-ред.), просив працівників інституту (через комп’ютер у своїй приймальні) надати потрібні мені публікації та деякі матеріали досліджень, посилав письмові розпорядження по роботі, готував інформацію про інститут в I-net, намагався оформити міжнародний науковий проект з радіохімії та багато іншого», — розповів Стрєлко.

«І цією всім відомою в інституті особливістю моєї «відпустки» скористалися, аби з допомогою заангажованих співробітників СБУ вчинити на мене тиск як на директора, залякати, ізолювати від інституту й дезорганізувати актуальні роботи з сорбентів для медицини і для вирішення екологічних проблем Чорнобиля. Ні на йоту не сумніваюся, що ця акція була інспірована», — додав він.

Стрєлко повідомив, що раніше СБУ вже проводила перевірки в інституті, і навіть порушила кримінальну справу за фактом розтрати службовими особами ІСПЕ чужого майна в особливо великих розмірах. Однак, на його думку, останній візит силовиків не пов'язаний з попередніми перевірками.

«Схоже, якісь впливові люди використовували співробітників відомства, наче дівчат за викликом. На таку думку наводить, зокрема, те, що, на вимогу заступника директора інституту В.Брея пред’явити припис про перевірку витікання інформації з інституту (який не проводить секретних робіт!) відповідний, дуже обтічного змісту документ було доставлено посильним тільки через кілька днів», — зазначив він.

«До речі, кілька років тому ми відстояли інститутські приміщення і територію в боротьбі з псевдоінвесторами-рейдерами, з несумлінними фірмами та багато чого іншого. І наші опоненти із завидною регулярністю організовували візити непрошених гостей зі СБУ», — додав Стрєлко.

У відповідь на інформаційний запит ZN.UA, управління СБУ в м.Києві підтвердило факт перевірки законності дій співробітників ІСПЕ в ході передачі інформації (наукових праць, зокрема досліджень, що проводяться в зоні відчуження ЧАЕС) по каналах мережі Інтернет.

Водночас, у СБУ спростували, що 19 грудня їх співробітники проводили в інституті слідчі дії.