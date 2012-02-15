У Черкаському СІЗО майже 100 "зайвих" ув'язнених

У Черкаському слідчому ізоляторі утримується 759 осіб, фактично наявні 886 спальних місць.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Черкаської області з посиланням на прокурора області Миколу ЛІСОВОГО.

За словами прокурора, через недостатнє застосування наглядових повноважень та прорахунки в організації роботи галузевого підрозділу прокуратури області, міських, районних прокурорів, продовжують мати місце порушення законності в діяльності органів та установ Державної пенітенціарної служби в Черкаській області, управління Міністерства внутрішніх справ України в Черкаській області, що потребує вжиття додаткових заходів.

Прокурор підкреслив, що не зважаючи на вжиті заходи, дотепер залишається переповненим Черкаський слідчий ізолятор, що негативно впливає на умови утримання та медичне обслуговування взятих під варту осіб.

За словами М.ЛІСОВОГО, у Черкаському СІЗО утримується 759 осіб, при фактичній наявності спальних місць 886, тоді як ліміт наповнення за санітарною нормою в установі СІЗО становить 650 осіб. Фактично з порушенням санітарних норм утримується понад сто осіб. Крім того, торік у Черкаському СІЗО зафіксовано 3 факти смертей ув'язнених.