Україна, Росія та Білорусь проведуть навчання під Миколаєвом

Учасники українсько-білорусько-російських навчань “Слов’янська співдружність-2012” у липні виконуватимуть завдання з миротворчої тематики на Широколанівському полігоні в Миколаївській області.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із засобами масової інформації Міністерства оборони України, 14 лютого в розташуванні 79-ї окремої аеромобільної бригади Командування Сухопутних військ Збройних Сил України розпочалася конференція з планування міжнародних навчань.

У заході беруть участь представники командування ЗС Російської Федерації, військовослужбовці Сил спеціальних операцій Республіки Білорусь, представники командування 79-ї окремої аеромобільної бригади Командування Сухопутних військ ЗС України.

"Конференція триватиме три дні. Протягом цього часу ми розглянемо усі деталі майбутнього навчання, проведення якого заплановане на липень цього року" – зазначив керівник конференції, заступник начальника аеромобільних військ Командування Сухопутних військ Збройних Сил України полковник Ігор ОВЕРІН.

За його словами, вже визначено, що навчання буде тактичним, тобто участь у ньому візьмуть по одній роті від кожної країни.