У Тернополі 13-річна дівчина вижила після падіння з 5-го поверху

10:44, 15 лютого 2012
Суспільство
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Наслідки Дня Валентина?

У Тернополі 13-річна дівчина вижила після падіння з 5-го поверху.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного Управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, дівчина вистрибнула з вікна з метою вчинення суїциду сьогодні близько 2-ї години ночі.

Постраждалу було госпіталізовано в Тернопільську міську лікарню №1. Лікарі встановили у неї відкритий перелом стегна та закриту травму грудної клітки.

Не виключено, що інцидент зумовлений неприємними переживаннями у День Валентина, зазначається в повідомленні.

 

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