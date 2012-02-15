У тюремній камері, де знайшли мертвого Правилова, українець був не один?

У камері в’язниці міста Філадельфія (США, штат Пенсильванія), де 10 лютого знайшли мертвим українського хокейного тренера Івана Правилова, громадянин України перебував не один.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН Володимир ЄРЬОМІН, тренер юнацького хокейного клубу «Дружба-78» (Харків), засновником, президентом і головним тренером якого був І.Правилов.

За словами В.ЄРЬОМІНА, йому про це по телефону розповів український консул в США Сергій ІВАНЧОВ.

Тренер повідомив, що цю інформацію підтвердив також адвокат І.Правилова Марк ВІЛСОН, який вів захист на етапі досудового розслідування кримінальної справи.

За словами В.ЄРЬОМІНА, у телефонній розмові з ним через перекладача адвокат сказав, що «дуже засмучений» таким поворотом подій. Американський юрист зазначив, що «не розуміє, чому так сталося». Зі слів М.ВІЛСОНА, він «активно вів захист, готував свідків». Під час розмови з адвокатом, сказав В.ЄРЬОМІН, адвокат підтвердив: «Правилов у камері був не один». «Я до кінця не вірю», - процитував В.ЄРЬОМІН слова адвоката про його підзахисного І.Правилова.

При цьому адвокат зазначив, що на час розмови на руки йому ще не видали документів, які торкаються справи. В.ЄРЬОМІН повідомив, що М.ВІЛСОН має намір просити відповідні інстанції США продовжити роботу щодо цієї кримінальної справи.

Деякі ЗМІ наводять слова М.ВІЛСОНА про те, що у захисту були вагомі аргументи на користь невинуватості І.Правилова, які в результаті залишилися незатребуваними.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство закордонних справ України зажадало від влади США провести оперативне розслідування за фактом смерті українського тренера з хокею І.Правилова. Як поінформував 14 лютого на брифінгу в Києві речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ, «МЗС України звертається з вимогою до американського сторони провести оперативне та всебічне розслідування за фактом смерті І.Правилова, зокрема щодо дій або бездіяльності персоналу пенітенціарного органу, в якому сталася ця трагедія». За словами речника, консульські посадові особи України неодноразово зустрічалися з померлим і відвідували судові засідання, в ході яких І.Правилов категорично спростовував висунуті проти нього звинувачення у розбещенні неповнолітніх. О.ДИКУСАРОВ наголосив, що на момент смерті І.Правилова слідство у справі тривало, провина українського громадянина не була доведена. Він також повідомив, що, за попередніми даними американських компетентних органів, І.Правилов наклав на себе руки 10 лютого цього року у пенітенціарному закладі міста Філадельфія. І.Правилов був арештований 14 січня цього року за звинуваченням у сексуальних домаганнях до одного з його неповнолітніх учнів.