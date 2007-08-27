Луценко закликає викинути Партію регіонів на смітник історії

Лідер блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО обіцяє, що після приходу до Верховної Ради очолювана ним політична сила замінить керівників Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ і проведе грунтовну реформу в судовій і правоохоронній системі.

Як повідомляє прес-служба блоку НУ-НС, про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив сьогодні, виступаючи на центральному майдані міста Хмельницький.

“Я особисто буду над цим працювати в парламенті рівно стільки, скільки ви мені дасте на це можливостей”, - наголосив він.

Лідер блоку також закликав людей “викинути на смітник історії нафталінову Партію регіонів”.

Мітинг розпочався із виступу народного артиста України Олександра ПОНОМАРЬОВА, а закінчився стрілецькою піснею “Ми сміло в бій підем за Україну”, яку виконав кобзар Тарас КАМПАЙНІЧЕНКО.

У мітингу також взяли участь голова політради блоку НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО, кандидати у народні депутати Анатолій ГРИЦЕНКО, Руслан КНЯЗЕВИЧ та Ольга ГЕРАСИМ’ЮК.

Послухати лідерів “Нашої України – Народної самооборони” прийшло близько п’яти тисяч хмельничан. Акція транслювалася в прямому ефірі на обласному телебаченні.

Як повідомляв УНІАН, з 17 серпня стартував всеукраїнський агітаційний тур НУ-НС під назвою «Для людей, а не для політиків».