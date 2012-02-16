Хакера засудили до одного року виправних робіт

В Черкаській області в місті Умань засуджено продавця хакерських програм.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі управління СБУ в Черкаській області, набув чинності вирок Уманського міськрайонного суду стосовно жителя Умані, який незаконно продавав шкідливі хакерські програми, призначені для несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин та комп’ютерних мереж. Встановлено, що 22-річний житель Умані реалізовував хакерську програму "KeyLogger". У вересні 2011 року співробітники СБУ затримали правопорушника під час продажу чергового CD-диска з забороненою програмою, яка дає можливість зламувати паролі та отримувати доступ до комп’ютерів.

Вироком суду зловмисника визнано винним у вчинені злочину, передбаченого ст. 361-1 (створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) ККУ і призначено покарання у вигляді виправних робіт за місцем роботи строком на 1 рік з відрахуванням 20% заробітної плати на користь держави. За рішенням суду комп’ютерне обладнання конфісковано у дохід держави.