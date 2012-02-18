Середня ціна елітного помешкання в Києві перевищила 1 млн. доларів

Середня вартість операції купівлі-продажу елітного житла в Києві у 2011 р. становила 1,08 млн. дол.

Про це йдеться в огляді ринку елітної житлової нерухомості Києва консалтингової компанії Knight Frank, переданому УНІАН.

Згідно з оглядом, сумарні продажі елітного житла столиці у 2011 році збільшилися проти 2010 року на 1,3%. Найбільш ліквідним продуктом залишаються 3-кімнатні квартири площею до 150 кв.м. Причому більшість елітних квартир купуються для власного проживання.

За даними компанії, у 2011 році середня ціна пропозиції елітного житла збільшилася на 5,4% порівняно з 2010 роком і досягла 7 860 дол./кв.м. При цьому докризового мінімуму так і не досягнуто, а різниця з історичним максимумом становить близько 20%. Найвищі ціни пропозиції зафіксовано в житлових комплексах «Клубний будинок на Десятинній», Diamond Hill і Fresco Sofia, де максимальна ціна квадратного метра становить від 15 тис. дол./кв.м.

У загальній структурі продажів у 2011 році частка елітного житла на первинному ринку зайняла близько 4%, частка житла економ-класу - близько 54%.

За даними компанії, минулого року в елітному сегменті житла Києва відновилося будівництво житлових комплексів PECHERSKY, «Будинок на Пирогова», «Клубний будинок на Мічуріна», а в другому півріччі розпочалося будівництво житлового комплексу на вул. Звіринецька і комплексу «Арт Хол» на вул. Воровського, що збільшило обсяг первинного ринку на 145 квартир. При цьому минулого року залишалося «замороженим» будівництво трьох об'єктів («Аристократ», «Дельфін», друга черга проекту «Воздвиженка») через брак фінансування і відсутність активного попиту.

У грудні 2011 р. на первинному ринку пропонувалося до продажу близько 1 500 квартир в елітних новобудовах сумарною площею близько 250 тис. кв.м. При цьому тільки 9% квартир пропонувалося в 10 комплексах, зданих в експлуатацію.

Переважають у структурі пропозиції в сегменті елітного житла і далі квартири площею понад 250 кв.м. Частка квартир площею до 150 кв. м, які мають підвищений попит у потенційних покупців, не перевищує 30%.

За оцінками Knight Frank, минулого року вартість житла бізнес-класу збільшилася на 12,1% - до 2453 дол./кв.м, економ-класу — знизилася на 2,2% - до 1312 дол./кв.м.

«Ми очікуємо, що тенденція цінової стабілізації, яка сформувалася на ринку елітного житла наприкінці 2011 року, продовжиться і в 2012 році, і значних цінових коливань не буде», - прогнозують у компанії.