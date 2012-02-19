Завтра в Україні ще трохи потеплішає

20 лютого в Україні, за прогнозами синоптиків, буде мінлива хмарність.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі. вночі у західних областях, вдень і в північних, Вінницькій та місцями в Кіровоградській областях очікується невеликий сніг, мокрий сніг, у західних областях місцями налипання мокрого снігу, ожеледь.

На решті території без істотних опадів. На дорогах країни ожеледиця.

Вітер переважатиме південно-східний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с, у західних областях місцями можливі пориви 15-20 м/с.

Температура у східних областях та на півночі Лівобережжя вночі 18-23°, вдень 7-12° морозу; у західних областях вночі 2-7° морозу, вдень близько 0°. На решті території вночі 10-15° морозу, на півдні Криму 0-4° морозу, вдень 0-5° морозу, в Криму та на Одещині 1-6° тепла.

У Київській області вночі опадів не передбачається, вдень пройде невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15° морозу, вдень 0-5° морозу.

У Києві вдень очікується невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14° морозу, вдень 1-3° морозу.