У торгово-розважальному центрі в Полтаві шукають вибухівку

Сьогодні близько 18.00 до Полтавського міського управління міліції зателефонував невідомий чоловік, який повідомив, що заміновано полтавський торгово-розважальний центр «Конкорд».

Як повідомили УНІАН у Відділі зі зв'язків із громадськістю УМВС України у Полтавській області, зараз на місці події працює слідчо-оперативна група Полтавського міського управління і працівники райвідділів міліції міста.

Також в обстеженні закладу і прилеглої території беруть участь міліціонери-вибухотехніки, кінологи із службовими собаками, співробітники ДАІ, МНС, медики і представники СБУ.

На місце події також виїхало керівництво міліції області.

Правоохоронці ретельно перевіряють наявну інформацію, а оперативники паралельно встановлюють особу чоловіка, який повідомив про вибухівку.