У Табачника передумали скорочувати «Історію України» в школах?

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту, ознайомившись зі статтею «Хід конем від Табачника» у газеті «Дзеркало тижня. Україна» №6, заперечує цю інформацію і стверджує, що вона недостовірною і вводить в оману всю освітянську громадськість.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства, підкресливши, що МОН вимагає спростування цієї інформації.

МОНмолодьспоту у відповідь на поширену інформацію повідомляє, що на сьогоднішній день працюють робочі групи з розроблення навчальних програм з усіх предметів у школах. Про кожне таке засідання МОНмолодьспорт інформує на офіційному веб-сайті міністерства у рубриці «Актуальні новини».

У міністерстві також зазначають, що вперше з метою найширшого залучення громадськості до обговорення навчальних програм у відкритому доступі розміщено списки робочих груп з адресами електронної пошти кожного учасника. Також на міністерському сайті відкрито форум «Нова школа – нові програми», де кожен охочий може долучитися до обговорення і висловити пропозиції з формування змісту шкільної освіти.

У повідомленні також підкреслюється, що «предмету «Історія України» нічого не загрожує і ніколи не загрожувало. «Інтеграція кількох курсів історії» – провокації некваліфікованих політиків».

У Міносвіти інформують, що робоча група вже декілька місяців працює над навчальними програмами предметів «Історія України» та «Всесвітня історія» і жодних скорочень навчальних годин, відведених на вивчення як історії України, так і Всесвітньої історії, не відбудеться і навіть не планувалося.

У міністерстві зазначають, що все навчальне навантаження передбачається виключно в межах Державних санітарних норм і правил, затверджених Головним санітарним лікарем України. Станом на сьогодні розглядаються три варіанти проекту типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня (наказ № 93 від 01.02.2012).

Як повідомлялося, "Дзеркало тижня. Україна" 18 лютого поінформувало, що згідно з проектом нових навчальних планів для 5-9 класів, розробленому в Міносвіти, скорочується кількість уроків української мови і літератури, а предмет "Історія України" взагалі зникає.

"За задумом керівництва Міносвіти, цей предмет (Історія України) як такий узагалі зникне з розкладу шкільних уроків. Натомість з'явиться новий, інтегрований курс - історія, в якому будуть об'єднана світова історія та історія України", - пише видання.

Сьогодні, 20 лютого, міністр освіти і науки України Дмитро ТАБАЧНИК заперечив можливість виключення зі шкільної програми предмету «Історія України» і запровадження об'єднаного курсу світової і української історії.

Разом з тим Д.ТАБАЧНИК не виключив скорочення в середніх класах кількості годин на вивчення української мови і історії. "Не пам'ятаю конкретні цифри, але скорочення можливі, серед іншого вони можуть торкнутися української мови та історії. Робиться це з двох причин. По-перше, щоб 1 урок на тиждень заощадити для більш поглибленого вивчення інформатики. Друга причина - це плани введення уроків другої іноземної мови… Тому на певні скорочення міністерство, можливо, піде", - пояснив міністр.