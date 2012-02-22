Експерти прогнозують, що в Україні подорожчає вода

Експерти прогнозують зростання в Україні тарифів на водопостачання й водовідведення і радять громадянам встановлювати лічильники.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив президент Всеукраїнської асоціації приватних інвесторів житлово-комунального господарства Сергій БУЛЬБАС.

Він наголосив, що вартість основних складових тарифів на водопостачання і водовідведення, таких як електроенергія і заробітна плата, підвищувалася протягом усього минулого року і матиме тенденцію до зростання у майбутньому.

С.БУЛЬБАС зазначив, що електроенергія за минулий рік подорожчала на 24%, зарплата підвищилась приблизно на 10%. За його словами, якщо відповідно скорегувати ці дані, не враховуючи норми рентабельності і прибутку, тарифи на воду мали б підвищитись на 20-30%.

У свою чергу, директор аналітично-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр СЕРГІЄНКО зауважив, що для водопостачання, каналізації та опалення застосовується 7 принципів формування тарифів. Найголовніший з них – випереджаюче зростання доходів населення над зростанням тарифів і наявність ефективного соціального захисту.

Формуванням цих тарифів, нагадав О.СЕРГІЄНКО, займається Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг. «Очевидно, що ця комісія не справляється із завданням, тому що відбувається повзуче зростання тарифів», - сказав він і додав, що місцеві органи виконавчої влади в Україні постійно підвищують тарифи.

Відповідно, зауважив О.СЕРГІЄНКО, за всі комунальні послуги населення України у 2008 році заплатило близько 21 млрд. грн., у 2009 – майже 28 млрд. грн., у 2010 – 31 млрд. грн., а у 2011 році – 36,6 млрд. грн. Тобто протягом останнього року тарифи зросли на майже 18%, «незважаючи на те, що в цей час вже працював національний регулятор і він встановлював ці тарифи», констатував експерт,

Як повідомляв УНІАН, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг (Нацкомпослуг), 10 лютого підвищила з 1 березня 2012 року 46 підприємствам тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення для побутових споживачів.

Відповідно, в Україні з 1 березня тарифи на водопостачання та водовідведення для населення в середньому зростуть на 7,8%.