Тігіпко: припинення співпраці з МВФ матиме негативні наслідки

Тігіпко вважає недоцільним згортання програми співпраці з МВФ

Київ. 22 лютого. УНІАН. Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО вважає недоцільним згортання програми співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ТІГІПКО сказав сьогодні в коментарі журналістам.

«Я все роблю для того, щоб ця програма не була згорнута. Йти на такі ризики в такий важкий час, залишатися без підтримки міжнародних фінансових організацій – я вважаю, що це погано для країни», - сказав С.ТІГІПКО.

При цьому він зазначив, що за відсутності кредиту МВФ будуть знайдені джерела для вирішення фінансових питань. «Я запевняю вас: не буде програми з Міжнародним валютним фондом – ми справимося самі. В країні при всіх заявах про важкий стан величезна кількість резервів, які можна включити», - сказав С.ТІГІПКО.

При цьому він підкреслив, що припинення співпраці з МВФ негативно позначиться на роботі України як із внутрішніми, так і з зовнішніми інвесторами.

Відповідаючи на запитання, яка вірогідність згортання програми співпраці з МВФ до виборів, С.ТІГІПКО сказав: «Мені важко зараз оцінювати це. Буде це зроблено чи ні – подивимося».

Також С.ТІГІПКО зазначив, що основною проблемою для виділення коштів МВФ є питання підвищення тарифів на газ в Україні.

Нагадаємо, що Світовий банк указує на ризик розірвання угоди Міжнародного валютного фонду з Україною за кредитом «стенд-бай». Про це йдеться в Стратегії партнерства з Україною (СПУ) на 2012-2016 рр., оприлюдненій на сайті СБ.

«Є ризик розірвання діючої угоди про кредит "стенд-бай" із МВФ, і посилюються ризики для реструктуризації заборгованості, пов`язані з тим, що на 2012 рік припадають значні суми виплат з обслуговування боргу, зокрема перед МВФ», - говориться в документі.

У СБ вважають, що ключовий макроекономічний ризик пов`язаний з тим, що виконання діючої програми кредитування "стенд-бай" МВФ перервано, і Україна відрізана від зовнішнього фінансування.

Основними ризиками в співпраці СБ і України називається те, що відносини влади з бізнесом і громадянським суспільством не покращуються.

Крім того, СБ вважає, що кланові інтереси і слабкий інституційний потенціал можуть себе взаємно посилювати і зашкодити в досягненні мети СПУ навіть у разі твердої підтримки реформ керівництвом України.

Як повідомляв УНІАН, 24-25 січня українська делегація перебувала у Вашингтоні на переговорах із МВФ. Очолив делегацію перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ. Також у складі делегації був новопризначений міністр фінансів Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ. Перед поїздкою В.ХОРОШКОВСЬКИЙ заявив, що завданням візиту є відновлення програми співпраці і «одержати кредит, якщо це можливо, перш за все, в рамках тієї програми, яка була підписана раніше, у нас там залишилося близько 10 млрд. дол.».

Раніше повідомлялося про те, що в результаті досягнутих на початку листопада 2011 року домовленостей Україна і МВФ повернуться до перегляду програми співпраці після завершення газових переговорів із Росією.

31 січня прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ заявив, що сподівається на розуміння в МВФ ситуації, що існує в Україні з тарифоутворенням.

Він зазначив, що в житлових будинках України, які будувалися за часів СРСР, коли ціна на газ була низькою, в недостатній мірі були продумані системи енергозбереження, й зараз перш ніж підвищувати тарифи, необхідно провести роботу саме з удосконалення цих систем.

«Зараз ціна на газ, приміром, зросла, якщо порівняти з радянським часом, напевно, в сотні разів – 500 доларів зараз. Виникає питання – чому наші люди повинні платити за те, що вони живуть у таких недосконалих будинках, із такими втратами. Нам говорять, що газ має коштувати стільки, скільки коштує. Але, напевно, спочатку ми повинні модернізувати наше житлово-комунальне господарство, привести втрати до нормальних параметрів, а потім сказати – ось друзі, платити стільки, скільки це коштує», - сказав М.АЗАРОВ.