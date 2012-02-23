У містах України відзначили День захисника Вітчизни

В Івано-Франківську з нагоди Дня захисника Вітчизни вшанували воїнів, загиблих за визволення Прикарпаття.



Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні зранку на Меморіальному кладовищі в Івано-Франківську ветерани війни та праці, представники громадських організацій, керівники органів виконавчої влади та представники органів місцевого самоврядування, військовослужбовці поклали вінки і квіти до могил полеглих героїв у роки Великої Вітчизняної війни. Хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих.



Представники Комуністичної партії поклали до пам’ятника Вітчизні-матері, кошик з квітами, оформлений у кольори прапора Української радянської соціалістичної республіки та провели імпровізований мітинг, на якому наголошували, що «спасіння України» є у лівому русі під гаслом «Вперед, до соціалізму!». Жодної партійної символіки на заході не було.



Після цього у Центральному народному домі відбулися урочисте засідання та святковий концерт.



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Сьогодні у Львові відбувся мітинг представників політичних сил лівого спрямування і ветеранських організацій з нагоди Дня захисника Вітчизни.



Як передає кореспондент УНІАН, на площі біля Монументу Слави зібралося близько 100 представників місцевих осередків КПУ, Антифашистського комітету, ПСПУ, ветеранських організацій Львова.



Присутні тримали прапори КПУ і ПСПУ.



Учасники мітингу поклали до підніжжя монументу вінок із стрічкою „Воїнам-визволителям від Комуністичної партії України” після чого ухвалили звернення до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, у якому висловили занепокоєння з приводу поширення націоналізму в державі. «Вивчати звіряче обличчя націоналізму слід приїжджати до Львова», - йдеться у звернення, яке буде направлено главі державі.



Окрім того, учасники мітингу висловили вимогу озвучити прізвища організаторів і безпосередніх виконавців «провокацій», які відбулися 9 травня 2011 року у Львові, і дати їм політичну оцінку.



Акція пройшла мирно, без порушень громадського порядку. За нею спостерігали декілька представників ВО „Свобода”. Для забезпечення правопорядку й уникнення можливих сутичок було залучено значну кількість працівників міліції, зокрема, неподалік від монументу перебувало декілька автобусів з бійцями спецпідрозділу «Беркут».



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У Чернігові з нагоди Дня захисника Вітчизни пройшла церемонія покладання квітів до братської могили у сквері імені Попудренка.



Як повідомляє кореспондент УНІАН, в урочистостях взяли участь керівництво області та місті, громадськість, військовослужбовці Чернігівського гарнізону.



Учасники заходу поклали квіти до братської могили 24 воїнів, які загинули у вересні 1943 року під час визволення Чернігова від фашистських загарбників. На честь полеглих був даний військовий салют, їх пам'ять вшановано хвилиною мовчання. Військовослужбовці Чернігівського гарнізону та ліцеїсти Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою пройшли маршем.



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У Черкасах вісім ветеранів отримали автомобілі до Дня захисника Вітчизни.



Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаської облдержадміністрації, голова ОДА Сергій ТУЛУБ привітав ветеранів зі святом та вручив їм почесні грамоти, цінні подарунки, а також 8 ключів від автомобілів.



За його словами, для забезпечення потреб 68 тис. ветеранів війни у Черкаській області розроблено комплексну програму «Турбота», на яку виділено 8,1 млн. грн.



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До Дня захисника Вітчизни голова Кіровоградської облдержадміністрації Сергій ЛАРІН вручив п’ятьом інвалідам війни ключі від нових легкових автомобілів.



Як передає кореспондент УНІАН, транспорт придбано за кошти державного бюджету.



С.ЛАРІН нагадав, що в області останні два роки діє акція «Зірка пам’яті», у рамках якої в лікарнях відремонтовано ветеранські палати, вручено десятки автомобілів інвалідам війни. «Ми і надалі робитимемо все для захисту ветеранів», - пообіцяв голова облдержадміністрації.



Губернатор також відвідав Кіровоградський обласний госпіталь для інвалідів Великої Вітчизняної війни, де зустрівся з ветеранами та колективом закладу і вручив подарунок - рентген-діагностичний комплекс.



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Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні взяв участь в урочистому покладанні квітів до обеліску Слави у Брусилові Житомирської області з нагоди відзначення Дня захисника Вітчизни.



Як передає кореспондент УНІАН, під час церемонії керівники району нагадали, що у 1943 році уся територія Брусилівщини стала останнім плацдармом, де було зупинено наступальний хід німецької армії на Київ. На рубежі "Овруч - Коростень - Чоповичі - Малин - Радомишль - Ставище - Брусилів - Попільня" після 40-денних боїв ворог був обезкровлений. З цього рубежу, який тепер названо "Рубіж мужності", почався наступ радянських військ. Брусилів було звільнено 26 грудня 1943 року.



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У Луганську до Дня захисника Вітчизни відбулася церемонія покладання квітів до Пилону слави і могили Невідомого солдата.



Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської облдержадміністрації, квіти поклали керівники області.



В урочистій церемонії взяли участь голова облдержадміністрації Володимир ПРИСТЮК, голова облради Валерій ГОЛЕНКО, їхні заступники, начальники структурних підрозділів ОДА, ветерани і військовослужбовці.



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Сьогодні в Донецьку до Дня захисника Вітчизни відбувся парад, а також пройшла церемонія покладання квітів до пам'ятників генерал-лейтенанту Кузьмі Гурову, полковнику Францу Гринкевичу, а також генералу Миколі Ватутіну.



Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької облдержадміністрації, у заходах взяли участь голова ОДА Андрій ШИШАЦЬКИЙ, заступник голови Донецької облради Ігор КОВАЛЬ, Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО, представники ветеранських і громадських організацій міста.



Крім того, урочистим маршем центральною вулицею Артема пройшли воїни Донецького гарнізону, представники особового складу Головного управління МВС України в Донецькій області, Донецького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Берегового, а також курсанти Донецького юридичного інституту МВС України.



Відповідаючи на запитання журналістів про заходи, які вживає влада для збільшення призову молодих людей в армію, А.ШИШАЦЬКИЙ підкреслив, що сьогодні питання призову полягає не в кількості, а у якостях тих, хто хоче служити в армії.



«Сьогодні конкурс охочих потрапити до армії. Але, на жаль, у нас все менше здорових призовників. Тому дуже важливо сьогодні піклуватися про здоров'я нашого молодого покоління», - сказав губернатор.



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У Севастополі выдбулися урочисті заходи до Дня захисника Вітчизни.



Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні керівництво міськдержадміністрації, міської ради, командування Військово-морських чил України і Чорноморського флоту Російської Федерації, ветерани спільно поклали вінки і квіти до Вічного вогню біля меморіальної стіни героїчним захисникам міста у 1941-1942 роках.



Церемонія покладання завершилися спільним проходженням урочистим маршем розрахунків почесної варти та військових оркестрів українського і російського флотів.



Голова Севастопольскої МДА Володимр ЯЦУБА заявив журналістам, що «у Севастополі День захисника Вітчизни, мабуть, другий після Дня Перемоги».



В.ЯЦУБА висловив задоволення тим, що на заходах присутня «високого рівня делегація Москви, яка вчора, напередодні свята, зробила такий подарунок севастопольцям (передала місту два нових тролейбуса, придбаних урядом Москви на заводі в місті Енгельс Саратовської області – УНІАН).



За інформацією прес-центру командування українських ВМС, сьогодні ж у гарнізонах ВМС відбулися урочисті шикування, покладання вінків та квітів до меморіалів і пам’ятних місць.



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У Севастополі жінки - офіцери ДАІ зупиняли водіїв-чоловіків, щоб привітати їх з Днем захисника Вітчизни.



Як повідомили кореспондентові УНІАН в Управлінні ДАІ, зупиняючи автомобілі, жінки-офіцери вручали чоловікам-водіям квіти і брошуру «Правила дорожнього руху». Співробітниці ДАІ також бажали водіям безпечних доріг.



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У Севастополі в легкоатлетичному пробігу, присвяченому Дню захисника Вітчизни, взяли участь українські і російські моряки.



Як передає кореспондент УНІАН, у змаганнях на дистанцію 3,8 км взяли участь більш як шістсот учасників, з яких понад 400 - українські і російські військові моряками, а також легкоатлети з Севастополя і Сімферополя. В абсолютній першості серед чоловіків переміг представник ЧФ РФ, в абсолютній першості серед жінок – представник Військово-морських Сил Збройних Сил України прапорщик Ілона БАРВАНОВА.



У рамках змагань відбувся також VIP-пробіг на дистанцію 1 км за участю командувача Чорноморського флоту РФ, адміралів, генералів і офіцерів ЧФ РФ, ВМС Збройних Сил України, представників Севастопольської міської державної адміністрації.