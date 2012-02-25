У березні Україну підтопить як завжди

Міністерство надзвичайних ситуацій допускає підтоплення частини територій під час весняного водопілля наприкінці березня.

Про це під час брифінгу повідомив директор Департаменту цивільного захисту Василь КВАШУК, поінформували УНІАН у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій.

«На сьогодні немає підстав говорити про значну повінь в Україні. При цьому можливе підтоплення в частині регіонів, де подібні загрози виникають щорічно», - сказав В.КВАШУК.

Зокрема, за прогнозами Українського гідрометеорологічного центру МНС, досягнення небезпечних відміток підтоплення річковими водами господарських об'єктів, споруд, прирічкових населених пунктів за нормальних умов сніготанення передбачається на р. Прип'ять та її притоках у Луцьку та Любешівському районі Волинської області, а також у Зарічнянському районі Рівненської області. Також можливе підтоплення на річках басейну Західного Бугу у Сокальському районі та місті Червонограді на Львівщині, притоках Сіверського Дінця у Луганській області.

Внаслідок значних запасів снігу в Європі також очікується небезпечний розвиток водопілля на українській ділянці Дунаю, сказав В.КВАШУК.

Не виключена можливість підтоплення водами Дніпра населених пунктів, розташованих у заплавах річок у Чернігівському та Ріпкинському районах.

За словами В.КВАШУКА, весняне водопілля може негативно вплинути на стан водозахисних дамб та частково затопити території у районах Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської та Хмельницької областей.

При цьому мова не йде про масштабні затоплення регіонів, сказав представник МНС. Так, запаси води у сніговому покриві на більшій території України зберігаються на рівні норми. Також нормальному проходженню весняного водопілля сприяє те, що потепління, за прогнозами, приходитиме поступово.

Крім того, В.КВАШУК наголосив, що МНС виключає можливість прориву дамби Київської гідроелектростанції через паводки. За його словами, товщина криги на Київському водосховищі становить 39 см, що не перевищує норми.