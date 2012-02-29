Меру Луганська подарували зайців з написом «Врятуй нас, Дід Мазай»

Жителі Кам‘янобродського району Луганська, які потерпають кожної весни від підтоплення грунтовими водами і розливу річки Лугань, подарували меру Сергію КРАВЧЕНКУ трьох іграшкових зайців з написом «Врятуй нас, Дід Мазай».

Як повідомила УНІАН депутат Луганської міської ради від КПУ Катерина ПОПОВА, іграшки повинні нагадати меру, що скоро весна, і про проблему підтоплення потрібно думати заздалегідь.

Зайців С.КРАВЧЕНКУ передала К.ПОПОВА на сесії міськради.

«Жителі прийшли до будівлі виконкому і принесли зайців з табличками «Врятуй нас, Дід Мазай». Вони звернулися до нас з приводу того, що на їхні скарги до комунальних структур і мерії з року в рік немає ніякої реакції», - зазначила К.ПОПОВА.

Мер іграшки прийняв, зазначивши, що на боротьбу з підтопленням за розробленим проектом планується виділити 30 млн. грн.