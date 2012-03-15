У США вихідець із України отримав 15 років тюрми

Вихідця з України Марата МІХАЙЛІЧА засуджено до 15 років в'язниці у США за серію пограбувань банків, повідомляє New York Daily News.

М.МІХАЙЛІЧУ також доведеться відшкодувати викрадені ним кошти і сплатити 4000 доларів компенсації банківським касирам, які потерпіли від його дій.

М.МІХАЙЛІЧ скоїв дев'ять пограбувань банків у Нью-Йорку і Нью-Джерсі у період з грудня 2010 року по березень 2011 року. Всі пограбування злочинець виконував за однією схемою: підходив до касира і, погрожуючи пістолетом, вимагав віддати йому гроші. Усього таким чином він викрав 70 тисяч доларів.

Зловити М.МІХАЙЛІЧА вдалося після чергового пограбування: залишаючи місце злочину, він зупинив таксі, проте водій, побачивши пістолета, втік, після чого М.МІХАЙЛІЧ сам сів за кермо. Як пише The New York Post, за допомогою автоматичної системи розпізнавання номерів ФБР встановило, куди попрямував автомобіль.

Завдяки цій інформації вдалося з'ясувати, де живе М.МІХАЙЛІЧ. Його затримали наприкінці березня 2011 року, коли він відправився на чергове пограбування. Під час затримання М.МІХАЙЛІЧ перебував під впливом героїну.

Після затримання М.МІХАЙЛІЧ зізнався в усіх скоєних пограбуваннях і заявив, що гроші були потрібні йому для задоволення наркотичної залежності, передає Лєнта.ру. Виступаючи в суді, він вибачився перед жертвами своїх злочинів.