Митрополит Володимир каже, що готовий піти на спочинок, якщо буде рішення церкви

Предстоятель Української православної церкви Московського патріархату Блаженнійший митрополит ВОЛОДИМИР заявив, що готовий піти на спочинок. Зробить це він, за умови, що «на те буде рішення Церкви».

Про це глава УПЦ МП заявив в інтерв'ю журналу Weekly.ua.

«Я себе не висував, не обирав, це робив Собор Української православної церкви. Не можу самовільно залишити своє послушання Святої Церкви. Піду, якщо буде на те її рішення. Сьогодні сказати «дякую, що ви мене обрали, тепер заберіть мою кандидатуру назад» некоректно. Народ Божий вирішить і визначить, якщо на те прийшов час. Не я накладав на себе ці ярма, не мені самому їх із себе знімати», - заявив митрополит ВОЛОДИМИР, який зараз перебуває на лікуванні.