Київ на третину збільшив надходження до бюджету України

У 2011 році Київ забезпечив надходження до Зведеного бюджету України на 31,4% більше, ніж за попередній період. Сума становила 71 млрд. гривень. Як повідомляє прес-служба КМДА, показники під час засідання колегії КМДА озвучив заступник голови Київської міської державної адміністрації Руслан Крамаренко.

При цьому доходи загального та спеціального фонду бюджету столиці, без урахування субвенцій за 2011 рік, склали 10,7 млрд. грн., що на 9,5% більше, ніж у 2010 році.

Головним джерелом надходжень до загального фонду бюджету Києва залишається податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого становить 71,8%. Основну частку у наповненні спеціального фонду бюджету забезпечили власні надходження бюджетних установ – 967,1 млн. грн. або 46,3%.

Заступник голови КМДА зазначив, що часткове невиконання затверджених показників бюджету Києва зумовлене заборгованістю з виплати заробітної плати на приватних підприємствах міста, випадками нелегальної зайнятості, виплатою заробітної плати «в конвертах» та не приведенням у відповідність до норм Податкового кодексу України договорів оренди на землю, ставка за якими менше 3%, у зв’язку з тим, що зміна істотних умов договору може бути здійснена тільки за згодою обох сторін.

При цьому Руслан Крамаренко підкреслив, що Київ тримає першість серед регіонів за ключовими сферами діяльності.

«Минулого року системна та ефективна робота як міської, так і районної влади, спрямована на реформування економіки та покращення ситуації за основними напрямками діяльності, забезпечила Києву провідне місце серед регіонів України, як і належить столиці держави. За результатами офіційної рейтингової оцінки діяльності місцевих державних адміністрацій, у 2011 році Київ посів перше місце у таких сферах як інвестиційна, наукова та інноваційна діяльність, споживчий ринок, ринок праці та житлово-комунальне господарство», – наголосив Руслан Крамаренко.