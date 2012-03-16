У Львові підтримали Оксану Макар акцією «Обережно – мажори!»

Сьогодні біля приміщення прокуратури Львівської області активісти руху «Автономний опір» провели акцію «Обережно – мажори!» на підтримку дівчини з Миколаєва Оксани МАКАР, яку зґвалтували троє чоловіків, після чого намагалися спалити.

Як передає кореспондент УНІАН, участь в акції взяло близько 40 молодих людей, які скандуючи „Ганьба!” та „Мажори вбивають, міліція покриває!” тримали плакати з написами: „Тиранія не залишиться без відповіді!”; „Ні – беззаконню!”; „Вимагаємо справедливого покарання!”; „Мажори вбивають, влада покриває!”.

Присутні вимагали „справедливого покарання винних у даному злочині” та „компенсації рідними злочинців витрат на лікування потерпілої”.

Учасники акції передали свої вимоги до прокуратури Львівської області.

Як повідомляв УНІАН, 10 березня у Миколаєві троє молодиків заманили у квартиру 19-річну О.МАКАР і зґвалтували, після чого, щоб приховати сліди злочину, придушили і спробували її спалити. У постраждалої обгоріло 55% тіла, вона перебуває у вкрай тяжкому стані. Дівчині ампутували руку і ступні, і лікарі розглядають можливість подальших операцій.

Сьогодні О.МАКАР доправили в Донецьк – до опікового центру, де її продовжить лікувати керівник цього центру, знаменитий на увесь світ професор Еміль ФІСТАЛЬ.

11 березня трьох підозрюваних затримали, проте двох із них потім відпустили під підписку про невиїзд.

13 березня у Миколаєві відбулися дві акції протесту проти рішення відпустити під підписку про невиїзд двох підозрюваних у злочині.

Після цього за поданням прокуратури Миколаївської області суд ухвалив рішення про арешт трьох підозрюваних.

Проте 14 березня мати дівчини Тетяна СУРОВИЦЬКА заявила, що слідчі намагаються применшити провину трьох підозрюваних у скоєнні злочину.

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