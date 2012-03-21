ЗМІ: Донька регіонала на смерть збила байкера

В Ужгороді в ДТП загинув 34-річний байкер, йдеться в сюжеті ТСН.

За словами очевидців, його збив "Фольксваген", яким нібито керувала донька керівника "Закарпаттяобленерго" і депутата Закарпатської облради від Партії регіонів Василя Ковача. Згідно з неофіційними даними, жінка виїжджала з другорядної дороги і не пропустила мотоцикліста. Той, побачивши перешкоду, різко загальмував, через що й перекинувся.

Цю інформацію в ДАІ не підтвердили, але і не спростували. Сказали, що у протоколі про ДТП зазначений лише мотоцикл. Що сталося насправді, зараз з'ясовують експерти.