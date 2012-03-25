Берегову лінію Кременчуцького водосховища щомиті може прорвати

На Черкащині розмивається чверть берегової лінії Кременчуцького водосховища.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Черкаського регіонального управління водних ресурсів, із 800-кілометрової берегової лінії Кременчуцького водосховища зазнають розмиву 202 кілометри берегів.

Зараз активне берегоруйнування відбувається на правобережжі озерної частини Кременчуцького водосховища в Чигиринському районі Черкащини. Небезпечні місця розмиву берегів у верхів’ї водосховища – у Канівському і Черкаському районах. На цих ділянках необхідне термінове укріплення берега, наголошується в повідомленні. Невиконання цих заходів призведе до руйнування очисних споруд в місті Канів і забруднення водосховища, а також руйнування берега і захисної дамби в районі сел Тубільці та Хрещатик Черкаської області, застерігають в управлінні водних ресурсів.

Негативними наслідками переформування берегів водосховища є безповоротні втрати земельних угідь різного характеру і призначення. Загальна площа земель, втрачених за період експлуатації Кременчуцького водосховища – 2033 га, із них понад 1600 га – територія Держлісфонду (протиерозійні лісосмуги вздовж узбережжя).