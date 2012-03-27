СБУ затримала співробітника Лук’янівського СІЗО, який ніс спирт і гроші

В ніч на 25 березня оперативними працівниками Управління СБУ в м. Києві та Київського СІЗО було затримано виконувача обов’язків чергового помічника начальника слідчого ізолятора, який намагався пронести на територію СІЗО 5 мобільних телефонів, МР-3 плеєр, гроші, SIM-карти оператора мобільного зв’язку, спиртний напій та зарядні пристрої до телефонів.

Як повідомила УНІАН прес-служба прокуратури міста Києва, ці предмети лейтенант внутрішньої служби проніс до установи для передачі одному з ув’язнених, за що отримав від невідомих осіб винагороду в сумі 1330 грн.

На даний час прокуратурою міста проводиться перевірка, за результатами якої буде прийнято рішення щодо порушення кримінальної справи.

У повідомленні також наголошують, що затриманий працював у Київському СІЗО на різних посадах з 2001 року.