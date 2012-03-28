Правозахисник: скарг з колоній немає, бо листування під тотальним контролем

Правозахисники стурбовані зростанням за останні два роки кількістю ув’язнених в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив голова правління правозахисної організації «Донецький Меморіал» Олександр Букалов.

«За два останніх роки, за даними Державної пенітенціарної служби, кількість засуджених зросла. Зокрема, у 2011 році, в порівнянні з попереднім, на тисячу засуджених. Якщо з 2001 року було постійне зменшення ув’язнених, то зараз воно збільшується, і це є тривожною тенденцією», - сказав він, зауваживши, що лише в минулому році із СІЗО було звільнено після рішення судів 14 тис. 314 осіб, з яких майже 6 тис. отримали покарання, не пов’язане з позбавленням волі.

Продовжуючи тему, О.Букалов зазначив, що за останній рік в українських установах, які підпорядковані ДПтСУ, зросла кількість суїцидів, які не залежать від хвороб особи – із 44 у 2010 році до 59 випадків. Крім того, як зауважив правозахисник, менше половини засуджених в колоніях працевлаштовані, однак ті, які мають роботу, отримують за неї дуже низьку винагороду – на місяць 100-200 грн., з яких після відрахувань у засудженого залишається, як правило, 15-25 грн.

В контексті цього О.Букалов зазначив, що в колоніях відсутнє соціальне страхування, пенсійне забезпечення, що є дискримінацією.

В той же час правозахисник підкреслив, що в українській пенітенціарній системі залишається «архаїчне» умовно-дострокове звільнення, оскільки ця процедура є дуже «корупційноємкою».

Також О.Букалов зауважив, що ДПтСУ подає в офіційних звітах мінімальну кількість скарг щодо умов утримання, в той час як органи прокуратури виявляють за результатами перевірок сотні різноманітних порушень у діяльності виправних установ.

На переконання О.Букалова, така від’ємність свідчить лише про те, що листування в’язнів перебуває під тотальним контролем адміністрації виправних колоній, чим забезпечується «така чудова та нереальна статистика скарг».

Продовжуючи тему, правозахисник зауважив, що ДПтСУ «лише на словах співпрацює з громадськими організаціями, заплющуючи очі на їхні ініціативи та пропозиції». «Досі керівництво відомства не усвідомило, що громадські організації – величезний ресурс у ресоціалізації ув’язнених. В цьому, як і в інших питаннях, декларації та запевнення відомства далекі від практики та конкретних дій», - зазначив правозахисник.