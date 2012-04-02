Затримали підозрюваного в згвалтуванні школярки

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі зв'язків із громадськістю УМВС у Херсонській області вночі, 1 квітня до міліції звернулися батьки 14-річної дівчини й повідомили про згвалтування їхньої доньки.

Оперативники з'ясували у потерпілої, що того вечора школярка була на дискотеці, де зустріла односельця. Молодий чоловік запропонував школярці прогулятися. «На території місцевого стадіону чоловік затягнув дівчину в кущі й згвалтував», - йдеться в повідомленні міліції.

Наразі зловмисника затримано. Він пояснив, що був сильно п'яний і не міг контролювати себе.

За вказаним фактом порушено кримінальну справу за ч.3 ст.152 Кримінального кодексу України “Згвалтування” (карається позбавленням волі строком від 7 до 12 років).