Аваков вважає, що Азаров закладає бомбу під економіку

Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ вкрай негативно сприйняв пропозицію першого віце-прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА про ліквідацію з 2008 року нульової ставки ПДВ для вітчизняних сільгосптоваровиробників.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ОДА, свою точку зору А.АВАКОВ висловив, коментуючи підсумки засідання Ради національної безпеки та оборони, яке пройшло 4 вересня в Києві.

«На мій погляд, уряд Віктора ЯНУКОВИЧА закладає бомбу під економіку і, перш за все, у сільськогосподарській сфері. Такі дії просто вбивають сільське господарство, і можу сказати абсолютно точно, що 98% сільгосппідприємств нашої області і всієї країни стануть збитковими. Я кваліфікую такий намір як абсолютно бездумний з погляду макроекономіки, а наслідки цього ми будемо відчувати довгі десятиріччя», - сказав А.АВАКОВ.

При цьому він розкритикував спробу М.АЗАРОВА пояснити нововведення майбутнім вступом України до Світової організації торгівлі: “Дійсно, у Євросоюзі немає нульових ставок на ПДВ, але в Євросоюзі існують компенсації для фермерів у 350 євро на гектар і спеціальні фінансові джерела, з яких сільгосппідприємства дотуються в таких ситуаціях”.

Як відомо, цього року був збережений режим пільгового оподаткування сіла.

У середині жовтня 2006 року Верховна Рада продовжила пільговий режим оподаткування селянських господарств до 2008 року, ухваливши закон про внесення змін до Закону «Про податок на додану вартість» в частині спеціальних режимів оподаткування сільськогосподарських товаровиробників. На думку авторів закону, діюча акумуляція коштів ПДВ не суперечить нормам Світової організації торгівлі, оскільки розмір ставки цього податку як для вітчизняної аграрної сільгосппродукції, так і імпортованих аналогів дорівнює 20% і дискримінації імпортерів в акумуляції ПДВ не передбачається.

Впродовж восьми років в Україні для аграрних підприємств діють спеціальні режими стягування ПДВ: режим акумуляції ПДВ, окремо по рослинницькій і тваринницькій продукції, режим виплати дотацій переробним підприємствам за молоко і м`ясо і застосування нульової ставки ПДВ при продажу молока і м`яса у живій вазі. Ці режими мали обмежений термін дії - до 2004 року, проте Верховна Рада їх щорічно продовжувала.