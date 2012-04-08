Миколаївці виявились байдужими до долі побитої дівчини

Про це кореспондента УНІАН повідомив активіст громадської організації «Гард-N» Андрій Дворецький, яка ініціювала концерт.

При цьому він відзначив, що артисти виступали безкоштовно. За словами А.Дворецького, міська влада не сприяла організаторам у проведенні акції.

Концерт пройшов учора в центрі міста, в Каштановому сквері і тривав близько трьох годин. У ньому взяли участь місцеві та іногородні артисти. Під час концерту ведучий періодично нагадував присутнім про ситуацію, в якій перебуває О.Попова. Біля сцени постійно знаходилося близько 300 глядачів.

«Ми хочемо, щоб люди не забували про Сашу, – сказав А.Дворецький. – 8 квітня Саші виповнюється 19 років. Зараз її стан поступово поліпшується. Концерт ми проводили під гаслом «Стоп - насильству!», кажучи про те, що в суспільстві необхідно міняти ставлення до страшних злочинів, яких дуже багато останнім часом. Це і трагедія Оксани Макар, і побиття Саші Попової. Щодня з'являються повідомлення про зґвалтування та інші жорстокі злочини. З суспільством відбувається щось страшне. Багато хто просто перестав звертати увагу на страшні злочини, які стали мало не нормою. Ми закликаємо людей бути людянішими у ставленні один до одного».

А.Дворецький відзначив, що незначна сума, зібрана під час акції, саме і свідчить про байдуже ставлення людей до проявів жорстокості. «Прийшли, послухали і пішли», - сказав він.

Члени громадської організації «Гард-N» мають намір продовжувати свою діяльність і незабаром офіційно зареєструють організацію.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня у Миколаєві 18-річну О.Попову під час сварки жорстоко побив 22-річний хлопець.

З того часу дівчина перебуває у лікарні швидкої медичної допомоги в стані коми.

8 квітня О.Поповій виповнюється 19 років.

У березні головний лікар ЛШМД Олександр Дем’янов повідомив, що коштів для лікування О.Попової недостатньо.

Підозрюваного у побитті А.Попової було затримано у день скоєння злочину, до нього застосовано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. У кримінальній справі триває слідство, хід якого перебуває на контролі прокуратури Миколаївської області.