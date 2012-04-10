У Києві ДАІ розшукала жінку-водія, яка збила матір з дитиною і втекла

Як сьогодні повідомили УНІАН в Управлінні ДАІ м. Києва, вчора, 9 квітня, о 10.18 у Дарницькому районі столиці на перехресті вул. Руденко – вул. Мішуги сталася дорожня пригода, в якій було травмовано 26-річну жінку та її двохрічного сина.

Попередньо встановлено, що жінка-водій, керуючи автомобілем «Опель-Астра», на нерегульованому пішохідному переході скоїла наїзд на родину і після цього зникла з місця ДТП.

Як наслідок, дворічний хлопчик отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку. Його госпіталізовано до дитячої лікарні. Мама дитини отримала забиття стегна, але від госпіталізації відмовилась.

Знайти водія допомогли свідки цієї пригоди. Вони повідомили марку, колір та номер автомобіля. В ході оперативно-розшукових заходів співробітники відділу ДАІ Дарницького району «гарячим» слідом розшукали водія та автомобіль. Як з’ясувалось, 29-річна жінка працює в одному з торговельних центрів на Позняках, де її й знайшли. До того ж на парковці біля центру стояв і її автомобіль.

Триває розслідування причин ДТП.