Діти Андрія Шевченка не вчать українську і ледь-ледь розуміють російську

Про це гравець "Динамо" розповів в ефірі програми "Світське життя", повідомляє ТаблоID.

7-річний Джордан і 5-річний Крістіан Шевченки, якщо все буде добре, мають пробути в Україні близько двох тижнів.

"Я був два тижні, я проходив реабілітацію з "Челсі" в Лондоні, тому я був удома, бачив діток. Ми дуже добре провели час. У них починаються канікули наприкінці цього тижня, і вони приїдуть сюди. Дивлячись на погодні умови, я думаю вони близько двох тижнів будуть тут", - зізнався Шевченко.

За словами Шеви, його сини трохи розмовляють російською. Тобто для спілкування з українською бабусею їм не знадобиться перекладач.

"Джордан знає абетку і вміє вже потихеньку писати і читати", - підкреслив Андрій.

Шевченко зізнався, що по можливості буває на батьківських зборах у дітей.

"Я, коли приїжджаю, я намагаюся по максимуму приділити час дітям: відвожу їх в школу, забираю їх зі школи. Коли вчителі просять мене, щоб я прийшов і побув у класі, я це теж роблю", - поділився футболіст.

Нагадаємо, що минулого тижня Джордан і Крістіан були присутні на відкритому тренуванні "Динамо" на "Олімпійському". Діти також були з батьком під час матчу "Динамо"-"Ворскла". Після закінчення матчу Шевченко познайомив журналістів зі своїми синами, пише сайт dynamo.kiev.ua.

"Розмовляю з ними, в основному, англійською. Джордан трохи знає російську мову, вчить її, але не хоче нею розмовляти. Крістіан тільки починає вивчати російську мову. Просто їхнього тата часто не буває вдома - нема кому з ними розмовляти російською", - побідкався Андрій.

Імовірно, те, що українською його діти геть не розмовлятимуть, українського футболіста взагалі не хвилює, зауважує ТаблоID.

"Що стосується інших мов, то і Джордан, і Крістіан будуть вивчати італійську, іспанську та французьку мови", - сказав Шевченко.

Нагадаємо, Андрій Шевченко одружений із американською фотомоделлю Кірстен Пазік.