Діти Андрія Шевченка не вчать українську і ледь-ледь розуміють російську
Відомий футболіст розказав, що його діти ледь розуміють російську мову, але вже потрохи почали її вчити. Щодо планів навчити дітей українській мові Андрій не сказав ні слова.
Про це гравець "Динамо" розповів в ефірі програми "Світське життя", повідомляє ТаблоID.
7-річний Джордан і 5-річний Крістіан Шевченки, якщо все буде добре, мають пробути в Україні близько двох тижнів.
"Я був два тижні, я проходив реабілітацію з "Челсі" в Лондоні, тому я був удома, бачив діток. Ми дуже добре провели час. У них починаються канікули наприкінці цього тижня, і вони приїдуть сюди. Дивлячись на погодні умови, я думаю вони близько двох тижнів будуть тут", - зізнався Шевченко.
За словами Шеви, його сини трохи розмовляють російською. Тобто для спілкування з українською бабусею їм не знадобиться перекладач.
"Джордан знає абетку і вміє вже потихеньку писати і читати", - підкреслив Андрій.
Шевченко зізнався, що по можливості буває на батьківських зборах у дітей.
"Я, коли приїжджаю, я намагаюся по максимуму приділити час дітям: відвожу їх в школу, забираю їх зі школи. Коли вчителі просять мене, щоб я прийшов і побув у класі, я це теж роблю", - поділився футболіст.
Нагадаємо, що минулого тижня Джордан і Крістіан були присутні на відкритому тренуванні "Динамо" на "Олімпійському". Діти також були з батьком під час матчу "Динамо"-"Ворскла". Після закінчення матчу Шевченко познайомив журналістів зі своїми синами, пише сайт dynamo.kiev.ua.
"Розмовляю з ними, в основному, англійською. Джордан трохи знає російську мову, вчить її, але не хоче нею розмовляти. Крістіан тільки починає вивчати російську мову. Просто їхнього тата часто не буває вдома - нема кому з ними розмовляти російською", - побідкався Андрій.
Імовірно, те, що українською його діти геть не розмовлятимуть, українського футболіста взагалі не хвилює, зауважує ТаблоID.
"Що стосується інших мов, то і Джордан, і Крістіан будуть вивчати італійську, іспанську та французьку мови", - сказав Шевченко.
Нагадаємо, Андрій Шевченко одружений із американською фотомоделлю Кірстен Пазік.