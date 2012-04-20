Rozetka.ua переїхала на резервний сервер у Німеччині

«Власники також зареєстрували домен в міжнародній зоні. Fm. Тепер українська влада не має важелів тиску на компанію в інтернеті», - повідомляє видання «КоммерсантЪ-Украина», посилаючись на президента Інтернет-асоціації України Алесандра Ольшанського.

Оскільки проблеми з державою почали виникати у інтернет-компаній все частіше, онлайн-ресурси, на думку Олександра Ольшанського, будуть переносити свої сервери за кордон. Як приклад найгучнішого скандалу, що стався на цьому ринку в нинішньому році, він навів вилучення серверів найбільшого українського файлообмінника - ex.ua.

На тему: Податківці вважають, що обшуки не заважають Rozetka.ua працювати

За останній час у несплаті податків звинувачувалося відразу кілька великих інтернет-компаній, але жодну з них платити поки не змусили, зазначає президент Асоціації електронного бізнесу Юрій Чайка. "Спочатку потрібно довести, що ухилення було. Звичайно, сума велика, але Rozetka не закриється, навіть якщо справа дійде до виплати. Бізнес перспективний, і навіть якщо компанія не зможе виплатити штраф самостійно, інвестор знайдеться", - вважає він.

За оцінками маркетингового директора мережі "Цитрус Дискаунт" Віктора Шолошенко, на частку ресурсу припадає 30-40% ринку продажу техніки в інтернеті. "Якщо товари на складах Rozetka будуть заморожені, це може викликати дефіцит продукції", - попереджає Шолошенко.

Як повідомлялося раніше, керівники rozetka.ua - найбільшого в Україні інтернет-магазину з продажу електроніки і побутової техніки - звинувачуються в ухиленні від сплати податків на суму 7,3 млн грн. Вчора податкова міліція провела обшуки в офісах компанії та її партнера - хостинг-провайдера Mirohost. Ресурс вже зміг відновити свою роботу, перевівши хостинг за кордон і зареєструвавши нове доменне ім`я.