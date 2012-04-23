Унікальний кряж потерпає від ерозії

У Житомирській області з обласного бюджету виділено 551,7 тис. грн на боротьбу з водною ерозією на унікальному Словечансько-Овруцькому кряжі.

Як повідомила УНІАН керівник прес-служби Головного управління Держкомзему в Житомирській області Тетяна Нікітчина, «завдяки фінансуванню вдасться запобігти руйнуванню найбільш родючих грунтів, адже кряж є унікальним за характером рослинності й центром реліктових видів Полісся».

Вона уточнила, що на кряжі внаслідок водної ерозії страждає 18,4 тис. га землі, щорічно втрачається в середньому до 130 га орних земель, із поверхні яких змивається родючий шар грунту.

Тепер на території Овруцького району з'являться нові протиерозійні гідротехнічні споруди на суму понад 461 тис. 700 грн, що допоможе запобігти руйнуванню.

Решта коштів, а це 90 тис. грн, призначені для виготовлення і корегування проектної документації.

Учені відносять водну ерозію до найбільш поширених і небезпечних «захворювань» землі.

В Україні більше 15 млн га земель страждають від ерозії.

Довідка УНІАН. Словечансько-Овруцький кряж - залишок стародавніх гірських пасм. Він складається з пісковиків, рідкісних рожевих і червоних кварцитів, яким уже майже 1,5 млрд років. Кам'яні глиби з цього кряжа застосовувалися при спорудженні Софийского собору, Києво-Печерської лаври й Золотих воріт у Києві. Ними користувалися стародавні майстри, зводячи будівлі в Переяславі-Хмельницькому, Овручі, Вишгороді.

Цей кряж - єдине місце в Європі, що зберігає родовище дуже рідкісного мінералу пірофілиту, який знаходив застосування в паперовій, керамічній, гумовій, електротехнічній та металургійній промисловості. Його також використовують у виробництві світильників для маяків.