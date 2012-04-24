Єдиний райцентр України 26 років живе в Чорнобильській зоні

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив голова Житомирської облдержадміністрації Сергій Рижук, коментуючи плани уряду щодо реабілітації територій, забруднених внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

За його словами, є підстави апелювати перед державою щодо надання Народичам - єдиному районному центру України, який знаходиться у зоні безумовного (обов’язкового) відселення - спеціального статусу.

С.Рижук наголосив, що підприємства Народичів повинні мати не лише нульові ставки податків, а й отримувати спеціальні виплати з дежбюджету.

"Проведений моніторинг дає нам підстави звертатися до центральних органів влади з проханням території 2-ї зони безумовного (обов’язкового) відселення перевести у третю зону гарантованого (добровільного) відселення зі збереженням усіх пільг для людей",- уточнив С.Рижук.

Він наголосив, що надання Народичам нового статусу дозволить швидше вирішити ряд проблем місцевих жителів - чорнобильців і подолати наслідки аварії на ЧАЕС.

Як сказав С.Рижук, населення Народицького району зростає, у дитсадку Народичів з’явилася черга на влаштування дітей.

Губернатор що додав, влада області вже направила відповідні документи в уряд та парламент.

С.Рижук зазначив, що "в регіоні також провели агротехнічне обстеження земель та за допомогою сучасних технологій можуть приступити до їхньої реабілітації".