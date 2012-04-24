Єдиний райцентр України 26 років живе в Чорнобильській зоні
Чорнобильська зона у Житомирській області реабілітовується, однак для пришвидшення цих процесів Народичі потребують спеціального статусу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив голова Житомирської облдержадміністрації Сергій Рижук, коментуючи плани уряду щодо реабілітації територій, забруднених внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.
За його словами, є підстави апелювати перед державою щодо надання Народичам - єдиному районному центру України, який знаходиться у зоні безумовного (обов’язкового) відселення - спеціального статусу.
С.Рижук наголосив, що підприємства Народичів повинні мати не лише нульові ставки податків, а й отримувати спеціальні виплати з дежбюджету.
"Проведений моніторинг дає нам підстави звертатися до центральних органів влади з проханням території 2-ї зони безумовного (обов’язкового) відселення перевести у третю зону гарантованого (добровільного) відселення зі збереженням усіх пільг для людей",- уточнив С.Рижук.
Він наголосив, що надання Народичам нового статусу дозволить швидше вирішити ряд проблем місцевих жителів - чорнобильців і подолати наслідки аварії на ЧАЕС.
Як сказав С.Рижук, населення Народицького району зростає, у дитсадку Народичів з’явилася черга на влаштування дітей.
Губернатор що додав, влада області вже направила відповідні документи в уряд та парламент.
С.Рижук зазначив, що "в регіоні також провели агротехнічне обстеження земель та за допомогою сучасних технологій можуть приступити до їхньої реабілітації".