Жоден європейський фастфуд не встигне вийти на ринок України

Як повідомляє газета «Комерсант-Украина» (№68 від 24 квітня), у компаніях - партнерах мереж зазначають, що здебільшого їм не вдається домовитися про прийнятні умови співпраці - міжнародні компанії лякають ризики ринку, а локальні не можуть гарантувати високих темпів розвитку.

Водночас, інтерес до такого великого ринку у компаній залишається високим.

Видання нагадує, що про плани щодо виходу до України минулого року заявила рекордна кількість міжнародних мереж фастфудів і кав'ярень. На початку цього року повинен був відкритися перший заклад Subway - найбільшої у світі мережі за кількістю ресторанів (понад 35 тис. точок) і третьої за величиною - KFC (понад 25 тис. точок). Переговори з місцевими партнерами вели мережі Starbucks, Burger King, Dunkin Donuts і Vogue-cafe.

Як наголосив голова директорату Асоціації франчайзингу в Україні Андрій Кривонос, інтерес компаній до України як великого ринку був завжди, але нині його підігріло проведення чемпіонату Євро-2012 і поступове відновлення країни після кризи.

У свою чергу, директор консалтингової компанії "Українська торгова гільдія" Євгенія Локтіонова зазначила, що наразі більше десяти великих зарубіжних мереж шукають приміщення для своїх закладів, але жодна з них до чемпіонату Євро-2012 вже не встигає.