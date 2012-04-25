У Дніпропетровську медичну реформу називають «фабрикою смерті»

Про це заявила сьогодні на прес-конференції в УНІАН депутат Дніпропетровської обласної ради Вікторія Шилова.

Вона нагадала, що медична реформа сьогодні здійснюється в кількох пілотних регіонах країни, зокрема, в Дніпропетровській області.

«З 1 січня цього року реформа офіційно стартувала, але Дніпропетровську область лихоманить третій рік. У нас (у Дніпропетровській області - УНІАН) медичну реформу називають «експеримент над людьми», «фабрикою смерті», «геноцидом українського народу на окремо взятій території». Ми зробили глибоке соціологічне анкетування. 95% жителів Дніпропетровської області – категорично проти таких реформ. Президент України говорив, що потрібно наблизити медицину до найвіддаленішої ділянки нашої батьківщини, села, до людини, яка живе за 100 чи 200 кілометрів. Це було головне завдання - наблизити медицину», - наголосила В.Шилова.

На її думку, під час медичної реформи «медицина віддалилася від людей на 80-100 кілометрів».

«Якщо жінці потрібно народжувати, вона тепер їде за 80-100 кілометрів, іноді народжує в машині по дорозі під ялиночками. Це стосується і педіатрії. У нас є випадки смерті діток. Наприклад, 5-місячний хлопчик з села Знам’янівка, який помер тому, що лікар не був кваліфікованим і не розпізнав хворобу, не направив дитину до відповідної лікувальної установи», - сказала В.Шилова.

Вона наголошує: «Місцеве обласне керівництво вдає, що нічого не чує - ні про смерті, ні про те, що медицина віддалена, ні про те, як обурюється громадськість».

Тому, за словами В.Шилової, була створена ініціативна група, яка ініціювала проведення референдуму в Дніпропетровській області щодо діючої медичної реформи.

«Оскільки нас влада не чує, повністю ігнорує 3,5 мільйона людей, треба щось робити. Ми вимагаємо референдуму. 27 квітня під стінами облдержадміністрації, щоб почув і губернатор Вілкул, і голова облради Удод, буде мирна акція з вимогою референдуму. Не можна терпіти, коли вмирають 5-місячні діти чи літні люди, не дочекавшись медичної допомоги», - наголосила В.Шилова.

Вона також сказала, що в Дніпропетровській області представників ініціативної групи не допускають до засобів масової інформації.

«Ми приїхали до Києва, тому що в Дніпропетровську всі канали зв'язку перекрито, на жоден канал ми не можемо (потрапити), жодним чином донести свою точку зору ми не можемо», - заявила В.Шилова.