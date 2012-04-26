Кабмін знайшов відповідального за якість їжі

Як повідомляється на офіційному сайті Міністерства аграрної політики і продовольства України, відповідний законопроект («Про якість і безпеку харчових продуктів») був схвалений на сьогоднішньому засіданні уряду.

«Кожен виробник зобов'язаний збудувати власний ланцюг контролю продукції. Вже потім до цього додається ветеринарна служба, яка контролює найбільш проблемні питання і як в цілому організована робота», - зазначив заступник міністра аграрної політики і продовольства Олександр Сень.

Він також повідомив, що до 7 травня даний документ буде переданий до Верховної Ради.

Нагадаємо, що на даний момент відповідальність за якість продуктів харчування в Україні розділена між виробниками, продавцями, а також державними контролюючими органами.