Азаров: матимемо свій газ і ні від кого не залежатимемо

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив під час зустрічі з представниками всеукраїнських громадських організацій ветеранів війни і колишніх військовослужбовців прем'єр-міністр України Микола Азаров.

«У нас є газ і нафта, і причому не де-небудь там... за 10 тис. км за північним полярним колом, а в центрі України. Що треба, час треба, і гроші потрібні, щоб освоїти ці родовища. І матимемо 60 млрд кубометрів свого газу і ні від кого не залежатимемо», - сказав М.Азаров.

Прем'єр-міністр також наголосив, що вже цього року будуть змонтовані вишки з видобутку газу на шельфі Чорного моря.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Бойко повідомив журналістів, що Україна в результаті роботи бурової установки на Чорному морі в поточному році планує видобути 250 млн кубометрів газу і до кінця 2014 року збільшити видобуток до обсягів, що дадуть змогу забезпечити потреби Криму в газі.

Українські нафтогазовидобувні підприємства в січні-березні збільшили видобуток природного газу на 0,6%, порівняно з аналогічним періодом 2011 року, до 4,9 млрд куб. м.

У 2011 році українські нафтогазовидобувні підприємства скоротили видобуток природного газу на 0,3%, порівняно з 2010 роком, до 19,2 млрд куб. м.

Довідка УНІАН. Найбільшими нафтогазовидобувними компаніями України є ДК «Укргазвидобування», ВАТ «Укрнафта» і ДАТ «Чорноморнафтогаз», які входять у структуру НАК «Нафтогаз України».