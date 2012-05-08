Мер Донецька назвав бойкот європейських політиків «мишачою метушнею»

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції, передає «Донецьк. Коментарі».

«Це мишача метушня політиків перед своїми виборцями, щоб звернути на себе увагу», - відзначив мер.

Він додав, що найбільше говорять про бойкот саме політики тих країн, де свого часу на спортивних заходах відбувалися трагічні інциденти. Зокрема мер навів приклад Олімпіади 1936 року у фашистському Берліні і «післявоєнної Олімпіади, на якій було розстріляно 10 спортсменів» (ймовірно, мер мав на увазі Олімпіаду 1972 року в Мюнхені, де жертвами терактів стали 11 членів ізраїльської олімпійської збірної і 1 німецький поліцейський, - ред.).

«Якраз ці країни заявляють, що вони щось бойкотуватимуть. Але спочатку їм потрібно розібратися в своїй історії. А спорт повинен бути далеко-далеко від політики», - заявив Лук’янченко.

Як повідомляв УНІАН, ряд європейських політиків заявили про свій намір бойкотувати Євро-2012 в Україні.