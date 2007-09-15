Президент доручив Кабміну подбати про кіно

Президент України Віктор ЮЩЕНКО визначив ряд заходів, спрямованих на сприяння розвитку національної кінематографії.

Як повідомляє прес-служба глави держави, відповідний указ розміщено на офіційному сайті Президента.

Як зазначається у документі, указ видано з метою створення сприятливих умов для розвитку національної кінематографії, відновлення її ролі в соціальній і духовній сферах суспільства та збереження національної самобутності, забезпечення дієвості державної політики протекціонізму щодо вітчизняної кіноіндустрії та на підтримку ініціативи Національної ради з питань культури і духовності.

На виконання указу Президент доручив Кабінету міністрів України підготувати проект Закону України «Про Загальнодержавну програму розвитку національної кіноіндустрії на 2008–2012 роки».

Крім того, уряд має передбачити в проекті Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік» збільшення асигнувань на потреби кіновиробництва за бюджетною програмою «Створення та розповсюдження національних фільмів».

Також, згідно із указом, Кабмін має прискорити доопрацювання та подати на розгляд Верховної Ради України проекти законів: про збір на розвиток національної кінематографії; про внесення змін до законодавчих актів України з питань оподаткування для створення сприятливих умов для розвитку національної кінематографії, вдосконалення механізмів залучення інвестицій у цій галузі; про внесення змін до Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» щодо спрощення процедур закупівлі товарів та послуг, пов`язаних із виробництвом національних фільмів.

Крім того, Президент доручив уряду опрацювати під час підготовки проекту Податкового кодексу України питання щодо вдосконалення системи оподаткування підприємницької діяльності в кінематографії, пов`язаної з виробництвом і розповсюдженням національної кінопродукції.

Також Кабмін має вжити заходів для поліпшення фінансування Національної кінематеки України та Національної кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка, а також відновлення фінансування театру-студії кіноактора.

Згідно з Указом Міністерству культури і туризму України доручено вивчити питання щодо утворення при Національному центрі Олександра Довженка студії з субтитрування, обробки та тиражування фільмів, переведення їх на цифрові носії та студію з озвучення і дублювання фільмів у цифровому форматі «Долбі», що відповідають сучасним технічним вимогам; а також розробити заходи з виготовлення дубль-негативів, реставрації, відновлення вітчизняної кінопродукції, створеної в різні часи, та тиражування національних фільмів.

Також Мінкультури має вивчити питання щодо створення центру дитячих, юнацьких, анімаційних та неігрових фільмів та Центру кіномистецтва на базі Будинку кіно.

Крім того, Президент доручив Мінкультури жити заходів щодо дальшого розвитку Інституту екранних мистецтв Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого.

Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям доручено вживати заходів щодо збереження об`єктів кіномережі та їх розвитку.