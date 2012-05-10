Розжалуваний священик каже про промосковські провокації в УПЦ КП

Про це А.Зінкевич заявив у коментарі УНІАН.

За словами священика, він уже спілкувався з патріархом УПЦ КП Філаретом з приводу рішення зборів духовенства, на яких його відлучили від єпархії.

«Реакція патріарха – негативна. Як і всіх архієреїв, з якими я спілкувався. Вони вважають витік цієї інформації і саму форму подачі ганьбою для церкви, це диверсія для дискредитації священнослужителів, таке собі духовне хакерство», – зазначив А.Зінкевич.

Він переконаний, що рішення зборів духовенства є реакцією промосковських сил на його підтримку чорнобильців, відстоювання Почаївської лаври у русі «Українські святині – українському народові», а також те, що він як духівник українського козацтва в Одесі з козаками перешкоджав відкриттю пам’ятника російській імператриці Катерині ІІ.

«Мене звинувачують у якихось деструктивних діях, але не наводять жодних аргументів. Це все плітки, ніби я хочу зайняти місце архієрея. Мене чомусь не запросили на збори. А на них, наскільки мені відомо, далеко не всі голосували за моє відлучення від єпархії. Так, у нашому духовному центрі працює близько 20 священиків, і наш центр досить впливовий. Можливо, хтось в цьому побачив якусь загрозу для себе», – припустив А.Зінкевич.

За його словами, рішення зборів буде розглянуто на синоді УПЦ КП 13 травня.

Як повідомляв УНІАН, прес-служба Тернопільської єпархії УПЦ КП поширила інформацію про проведення загальних зборів духовенства, під час яких чотирьох священиків Тернопільської єпархії позбавили сану за перелюбство, пияцтво, і поведінку, яка не сумісна з саном священнослужителя.

Також учасники засідання прийняли звернення до священного синоду та патріарха Філарета, в якому засудили «деструктивні дії і лжесвідчення священика Анатолія Зінкевича» й висловили повну підтримку керуючому єпархією архиєпископу Іову. Натомість настоятеля тернопільського Свято-Троїцького духовного центру отця А.Зінкевича та підпорядкованих йому священиків вивели зі складу Тернопільської єпархії.