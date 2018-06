Китайці купили перший американський банк: пропонують депозити в юанях

Industrial and Commercial Bank of China придбає частку в американському підрозділі Bank of East Asia. Ще два китайські банки одержали дозвіл на розширення свого бізнесу в США, пише Коммерсант.

Переговори про купівлю найбільшим банком Китаю Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) 80-процентної частки в американському підрозділі Bank of East Asia відбулися ще в січні 2011 року. Проте тільки 10 травня вночі отримали схвалення від Федеральної резервної системи США. В цьому випадку ФРС проводила ретельну перевірку принципів роботи регулюючої системи Китаю на предмет її відповідності світовим стандартам. Результатами перевірки ФРС залишилася задоволена.

«Найбільші банки Китаю, такі як ICBC, користуються послугами “великої аудиторської четвірки”, - йдеться в заяві ФРС.— Ми не виявили ніяких доказів того, що методи ведення бухгалтерської звітності і норми великих китайських банків, таких як ICBC, є ненадійними».

Відповідну перевірку провів в Китаї і Міжнародний валютний фонд.

Банк ICBC з штаб-квартирою в Пекіні на 70% належить китайському уряду. За об'ємом активів ICBC є найбільшим не тільки в Китаї, але і в світі — $2,5 трлн. У США ICBC планує надавати американським клієнтам депозити в юанях.