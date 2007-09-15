Кінаха переобрано президентом УСПП

Міністра економіки України Анатолія КІНАХА знову обрано президентом Українського Союзу промисловців і підприємців.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УСПП, таке рішення ухвалили сьогодні делегати ХІІ з’їзду УСПП, проголосувавши за нього.

Виступаючи на з’їзді, А.КІНАХ висловив переконання, що громадські організації, які об’єднують підприємців, повинні збільшити свою роль у вирішенні нагальних суспільно-економічних проблем. «Сучасне бізнес-середовище усвідомлює необхідність посилення ролі громадських організацій, які захищають інтереси підприємництва, і ставить до них високі вимоги», – наголосив А.КІНАХ. На його переконання, це повинні бути незалежні, потужні організації з розгалуженими регіональною і галузевою структурами та досвідом вирішення актуальних проблем суспільства.

Як зазначив президент УСПП, сьогодні Союз ставить перед собою завдання не лише захисту своїх членів, а й подолання комплексних проблем економіки, і щоб вирішувати їх, організація повинна зберігати свою мобільність, міцність, орієнтованість на високий результат дій.

Як зазначається у повідомленні, на сьогоднішньому з’їзді було прийнято рішення затвердити зміни до Статуту УСПП, які стосуються вдосконалення роботи регіональних відділень Союзу, розбудови та укріплення організації зсередини. Зокрема, статутом передбачено посилення відповідальності регіональних відділень за стан підприємницького руху в регіонах, ефективний розподіл обов’язків структур організації по вертикалі, конкретизацію напрямків роботи Союзу, яка стосується захисту інтересів бізнесових кіл.

Делегати ХІІ з’їзду УСПП обрали новий склад Правління Союзу.