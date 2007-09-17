У Криму перекинувся автобус з росіянами: є поранені

У Криму перекинувся мікроавтобус «Мерседес», який перевозив 16 пасажирів. Внаслідок аварії дві жінки дістали травми різного ступеня тяжкості і були госпіталізовані.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління МНС України в АРК.

За інформацією рятувальників, 16 вересня на 49-му кілометрі автомобільної траси «Сімферополь-Керч» водій автобуса, рухаючись за маршрутом «Сімферополь-Новий Світ», не справився з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся.

14 пасажирів - громадян Російської Федерації - були відправлені попутним транспортом у місто Судак. Внаслідок аварії постраждали 2 жінки, вони госпіталізовані в Білогорську центральну районну лікарню.