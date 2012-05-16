ЗМІ: Механізм 3% іпотеки не розроблений навіть на рівні держави

Однак - не почалася, пише сайт «Коментарі».

На сайті профільного міністерства детально розписані умови отримання бажаного для більш ніж мільйона українців - черговиків кредиту. Як повідомляється на сайті «громадянину необхідно звернутися в один з 36-ти банків і подати мінімально необхідний набір документів»: довідка щодо перебування у квартирній черзі, довідка про склад сім'ї, заява на кредит і копії паспорта та ідентифікаційного коду.

Далі, після оформлення іпотеки та оплати першого внеску в розмірі до 25% загальної суми кредиту, громадянин щомісяця сплачує 3%. Решту банку сплачує держава з бюджету. На ці цілі урядом передбачено 1 млрд грн.

Журналісти видання звернулися в Ощадбанк, оскільки 8 травня Близнюк заявив, що поки лише ця фінансово-кредитна установа виявила бажання взяти участь в цій програмі.

З оператором гарячої лінії відбулася наступна розмова:

«- Доброго дня, у кого у вашому банку я можу дізнатися щодо можливості подати заявку на президентську іпотеку під 3%?

- Ні! - Відрізала дівчина, явно чує за день подібне питання не вперше. - Механізм ще не розроблений. Відповідно, у нас ще немає навіть даних щодо цього кредиту, і цей продукт поки не надається.

- Підкажіть, а в які терміни можна буде уточнити?

- Спробуйте передзвонити в кінці поточного місяця або ж на початку наступного. Тому що у нас поки що взагалі ніякої інформації немає. І я нічого вам підказати не можу. Механізм кредитування не розроблений навіть на рівні держави.»

У міністерстві ж повідомили, що, виявляється, в найближчий четвер має відбутися нарада за участю забудовників, банкірів і чиновників обласних адміністрацій, на якій повинні бути «відпрацьовані» необхідні кроки для «максимальної ефективності спільних дій». Не більше, і не менше.

«Таким чином, перший анонсований Близнюком день «історичної іпотеки» закінчився черговим перенесенням «погоджень» і «домовленостей» - пише видання.