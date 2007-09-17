Тимошенко закликає облишити ілюзії щодо Партії регіонів і другої державної мови

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО висловлює жаль, що у частини людей в Україні досі залишаються якісь ілюзії щодо обіцянок Партії регіонів про другу державну мову. Про це вона сказала на прес-конференції у Сумах, відповідаючи на питання з приводу заяви лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА про те, що зібрано 3 мільйони підписів за проведення референдуму щодо російської мови.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, при цьому Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що сьогодні кожна людина в Україні може проаналізувати, як В.ЯНУКОВИЧ виконував свої обіцянки, які він давав на кожних виборах.

«Перебуваючи при владі 3 роки і маючи більшість у парламенті, вони навіть жодного разу не поставили на голосування питання другої державної мови. Вони, мабуть, думали, що у них попереду багато років у владі, і люди встигнуть забути їхні обіцянки», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.