Лікарям заборонять носити білі халати

З початку наступного року в британських лікарнях почне діяти новий дрес-код. У рамках боротьби з внутрішньолікарняними інфекціями персоналу заборонять носити одяг з довгим рукавом, зокрема традиційні білі халати, повідомляє ВВС.

Крім халатів, сорочок і блуз з довгим рукавом, під заборону потраплять годинники, кільця і браслети, а також краватки, повідомив міністр охорони здоров`я Великобританії Алан Джонсон. Заборона пов`язана з тим, що всі ці предмети, а також обшлаги рукавів найчастіше забруднюються небезпечними хвороботворними мікробами, зокрема, метициллін-резистентним стафілококом (MRSA) і Clostridium difficile.

Також у гардеробі лікарів з`являться нові предмети одягу із захисною функцією, зокрема пластиковий фартух, повідомляє британське Міністерство охорони здоров`я.

Крім зміни дрес-коду медичного персоналу, будуть використані також і інші заходи боротьби з внутрішньолікарняними інфекціями. Зокрема, пацієнтів, інфікованих C.difficile або MRSA, ізолюватимуть від решти хворих. Медсестри і сестри-господині чотири рази на рік безпосередньо звітуватимуть керівництву лікарні про проведені санітарно-гігієнічні заходи та їх ефективність.

Посилені заходи боротьби з поширенням інфекції були вжиті після того, як стало відомо, що Великобританія займає одне з перших місць у Європі щодо частоти заражень лікостійкими мікробами. За статистикою, жертвами внутрішньолікарняної інфекції щорік стають більше 5 тисяч британців.

Медпортал